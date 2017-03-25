花蓮就業博覽會提供逾600職缺 初步媒合率41.76％
花蓮縣106年度第一場就業博覽會今天於花崗山中正體育館舉行，現場共有35家廠商設置徵才攤位，提供逾600個工作職缺，初步媒合率達41.76%，縣長傅崐萁到場關心民眾求職情況，鼓勵求職者突破困境，衝破難關。
傅崐萁表示，今年全國服務業面臨景氣寒冬，兩岸關係緊張，對許多以觀光服務為導向的縣市面臨考驗，縣府雖積極拓展新活路，積極洽談東北亞、東南亞等新航線的開通，也勉勵求職者鼓起勇氣面對現實，一步步向前邁進，就能突破難關。
此外，縣長傅崐萁也於現場表揚花蓮縣「職業安全衛生輔導團暨所屬事業單位」，包括中華電信公司花蓮營運處、遠雄海洋公園、國軍花蓮總醫院、空軍第三後勤指揮部、台灣自來水公司第九區管理處、遠雄悅來大飯店、翔聯企業有限公司、中華紙漿股份有限公司及亞洲水泥花蓮製造廠，感謝各單位共同維護勞工職業安全。
(中時)
關鍵字：花蓮就業博覽會
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。