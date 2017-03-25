花蓮就業博覽會提供逾600職缺 初步媒合率41.76％

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花蓮縣今年第一場就業博覽會今天於花崗山中正體育館舉辦，現場共有35家廠商提供逾600個工作職缺。（張祈攝）

縣長傅崐萁到場關心民眾求職狀況，並鼓勵求職者突破困境，衝破難關。（花蓮縣政府提供）

花蓮縣106年度第一場就業博覽會今天於花崗山中正體育館舉行，現場共有35家廠商設置徵才攤位，提供逾600個工作職缺，初步媒合率達41.76%，縣長傅崐萁到場關心民眾求職情況，鼓勵求職者突破困境，衝破難關。

傅崐萁表示，今年全國服務業面臨景氣寒冬，兩岸關係緊張，對許多以觀光服務為導向的縣市面臨考驗，縣府雖積極拓展新活路，積極洽談東北亞、東南亞等新航線的開通，也勉勵求職者鼓起勇氣面對現實，一步步向前邁進，就能突破難關。

此外，縣長傅崐萁也於現場表揚花蓮縣「職業安全衛生輔導團暨所屬事業單位」，包括中華電信公司花蓮營運處、遠雄海洋公園、國軍花蓮總醫院、空軍第三後勤指揮部、台灣自來水公司第九區管理處、遠雄悅來大飯店、翔聯企業有限公司、中華紙漿股份有限公司及亞洲水泥花蓮製造廠，感謝各單位共同維護勞工職業安全。

(中時)