艾瑪湯普遜爆料 川普曾來電想約會
英國資深女星艾瑪湯普遜在一個談話節目裡爆料，指現任美國總統川普多年前曾突然打電話給她，並想與她約會。艾瑪湯普遜當時因與對方素昧平生而沒答應。
路透社報導，演出過電影「愛是您．愛是我」（Love Actually）等多部名片的艾瑪湯普遜（Emma Thompson），在瑞典SVT電視台一個談話節目「Skavlan」裡，抖出這段突兀的往事。
現年57歲的艾瑪湯普遜表示，當時她與演員丈夫肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）剛離婚，正在加州拍攝1998年上映的「風起雲湧」（Primary Colors）。
她說，有一天，她在片場拖車中的電話響起。「我接起電話，那頭傳來『嗨，我是唐諾．川普』，我回說『真的？我能幫你什麼忙嗎？』，然後他就說『我在想能否邀妳到我其中一棟川普大樓住住，真的很舒適。』」
與當時仍在紐約經商的川普沒見過面、講過話的艾瑪湯普遜感到很困惑，問對方為何有此一約。
川普答稱：「嗯，我覺得我們能處得很好，也許可以找時間一起共進晚餐。」艾瑪湯普遜表示，她當時不知該怎麼辦，只好告訴對方說會再回電，但她事後就沒再回電，也從沒跟川普見過面。
據艾瑪湯普遜的說法，該次通話大約是在川普與第2任妻子梅波斯（Marla Maples）分居後。川普與第3任、也就是現任妻子梅蘭妮亞（Melania）於2005年結婚。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。