艾瑪湯普遜爆料 川普曾來電想約會

英國資深女星艾瑪湯普遜在一個談話節目裡爆料，指現任美國總統川普多年前曾突然打電話給她，並想與她約會。艾瑪湯普遜當時因與對方素昧平生而沒答應。

路透社報導，演出過電影「愛是您．愛是我」（Love Actually）等多部名片的艾瑪湯普遜（Emma Thompson），在瑞典SVT電視台一個談話節目「Skavlan」裡，抖出這段突兀的往事。

現年57歲的艾瑪湯普遜表示，當時她與演員丈夫肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）剛離婚，正在加州拍攝1998年上映的「風起雲湧」（Primary Colors）。

她說，有一天，她在片場拖車中的電話響起。「我接起電話，那頭傳來『嗨，我是唐諾．川普』，我回說『真的？我能幫你什麼忙嗎？』，然後他就說『我在想能否邀妳到我其中一棟川普大樓住住，真的很舒適。』」

與當時仍在紐約經商的川普沒見過面、講過話的艾瑪湯普遜感到很困惑，問對方為何有此一約。

川普答稱：「嗯，我覺得我們能處得很好，也許可以找時間一起共進晚餐。」艾瑪湯普遜表示，她當時不知該怎麼辦，只好告訴對方說會再回電，但她事後就沒再回電，也從沒跟川普見過面。

據艾瑪湯普遜的說法，該次通話大約是在川普與第2任妻子梅波斯（Marla Maples）分居後。川普與第3任、也就是現任妻子梅蘭妮亞（Melania）於2005年結婚。1060325

(中央社)