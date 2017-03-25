張志軍喊話台商：大陸會創造便利政策

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中國大陸國台辦主任張志軍今天向台商溫情喊話表示，大陸會為台商創造更便利的政策。兩岸關係發展歷來不是一帆風順，目前「勢頭也是非常好」，對兩岸關係發展充滿信心。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會，並邀前副總統、兩岸共同市場基金會榮譽事長蕭萬長等台灣企業家代表團成員共進午宴。張志軍在午宴開始前發表談話，提及多項大陸對台優惠。

張志軍說，在當下關鍵時刻，希望台灣工商界人士堅定信心。大陸對台政策沒有改變，會為台商努力創造更便利的發展政策，這在大陸國務院總理李克強「政府工作報告」和副總理張高麗在博鰲的演講中都能體現。

他指出，今年是兩岸開啟人員交流30周年，兩岸關係發展歷來不是一帆風順，但畢竟走過30年，從隔絕的情況走到每年將近有1000萬人次的交往，「勢頭也是非常好」。

張志軍舉例，今年1至2月兩岸進出口貿易年增19%以上，說明了巨大潛力。他說，沒有任何力量能阻止兩岸關係向前發展，沒有任何力量能隔絕「兩岸同胞骨肉親情，我對兩岸關係發展充滿信心」。

他說，大陸經濟成長保持在6.5%左右，意味經濟規模一年將增加7000億美元以上，對台商是廣闊發展空間和無限商機。客觀來說，台商也為大陸改革開放和經濟社會建設做出重要貢獻。

張志軍指出，大陸方面高度重視台商合理的權益關切，也會設法在法律允許的架構內解決。

他表示，現在國際格局深度調整，不確定因素非常多，兩岸企業家應加強交流合作、共同尋找合作機遇，雖然現在兩岸政治層面交往中斷，但是大陸要努力推動兩岸民間各領域，包括經濟領域交流合作。

張志軍說，今年兩岸企業家峰會也在策畫許多重要活動，兩岸經濟領域的交流合作對兩岸關係和平發展具有重要意義。1060325

(中央社)