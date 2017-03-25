千人追思大體老師 受贈者：無以回報
「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」今天舉行，近千人緬懷往生者無私大愛精神，並向家屬獻上最高敬意。受捐贈者表示，「此生無以回報，每天以感恩的心情過日」，令人動容。
長庚大學與長庚醫院在每年清明節前夕都會共同舉辦追思大會，今年由長庚大學副校長陳君侃、長庚紀念醫院副院長賴旗俊共同主持。
長庚大學表示，去年器官捐贈及病理解剖者有52位，「大體老師」有26位，總共78位，較往年增加10多位，是歷年來最多的紀錄，顯見器捐推廣有成。而在去年的捐贈者當中，有兒孫繞膝的阿公阿嬤、有擔任志工服務人群的老師、有默默耕耘的農家，也有驍勇的軍人。
換腎病患吳佳蓉代表所有器官受贈者獻花，並致詞感謝器官捐贈者與家屬們的善心與義行。
她說，在大學畢業剛踏入社會那年，被醫生診斷出罹患了Ａ型免疫球蛋白腎炎，從那時起就進入了每天靠藥物維持的生活。十多年後藥物已慢慢無法控制身體，尿毒指數也愈來愈高。每當醫生告知她要有洗腎的心理準備時，樂觀的她卻不願投降和面對，總覺得一定可以撐過去。
吳佳蓉說，有天她接到了長庚醫學團隊的電話，通知有移植的機會，當下讓她百感交集，感謝捐贈者在大悲大愛的高貴情操，「也許此生無以回報，但肯定會好好的照顧它；如今她每天都以感恩的心情過日」，言語間令人動容。
長庚大學學務處今年特別規劃生命教育活動，鼓勵全校教職員工生以摺紙鶴的方式，對器官捐贈者及「大體老師」表達感謝。1060325
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。