千人追思大體老師 受贈者：無以回報

「長庚器官捐贈與大體老師追思大會」今天舉行，近千人緬懷往生者無私大愛精神，並向家屬獻上最高敬意。受捐贈者表示，「此生無以回報，每天以感恩的心情過日」，令人動容。

長庚大學與長庚醫院在每年清明節前夕都會共同舉辦追思大會，今年由長庚大學副校長陳君侃、長庚紀念醫院副院長賴旗俊共同主持。

長庚大學表示，去年器官捐贈及病理解剖者有52位，「大體老師」有26位，總共78位，較往年增加10多位，是歷年來最多的紀錄，顯見器捐推廣有成。而在去年的捐贈者當中，有兒孫繞膝的阿公阿嬤、有擔任志工服務人群的老師、有默默耕耘的農家，也有驍勇的軍人。

換腎病患吳佳蓉代表所有器官受贈者獻花，並致詞感謝器官捐贈者與家屬們的善心與義行。

她說，在大學畢業剛踏入社會那年，被醫生診斷出罹患了Ａ型免疫球蛋白腎炎，從那時起就進入了每天靠藥物維持的生活。十多年後藥物已慢慢無法控制身體，尿毒指數也愈來愈高。每當醫生告知她要有洗腎的心理準備時，樂觀的她卻不願投降和面對，總覺得一定可以撐過去。

吳佳蓉說，有天她接到了長庚醫學團隊的電話，通知有移植的機會，當下讓她百感交集，感謝捐贈者在大悲大愛的高貴情操，「也許此生無以回報，但肯定會好好的照顧它；如今她每天都以感恩的心情過日」，言語間令人動容。

長庚大學學務處今年特別規劃生命教育活動，鼓勵全校教職員工生以摺紙鶴的方式，對器官捐贈者及「大體老師」表達感謝。1060325

(中央社)