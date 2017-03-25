甩肉35公斤變正妹 酷似白歆惠

29歲溫姓女子年輕時每天必喝含糖飲料、大嗑鹹酥雞，短短幾年體重飆破百公斤，胖到「走路都懶」，決定做縮胃手術，搭配運動、飲食，半年甩肉35公斤，被同事大讚像藝人白歆惠。

台北醫學大學附設醫院今天舉辦萬人健走走春活動，號召「台灣減重之友協會」共襄盛舉，20名術友透過醫療協助，合計減重超過666公斤，多名術友今天也和媒體分享減重的心路歷程。

今年29歲的溫小姐受訪時表示，她從上大學開始每天必喝兩杯含糖飲料，而且極愛鹹酥雞，幾乎每晚都會來上一包，這樣的習慣一直持續到她進入社會，24歲時體重達到顛峰103公斤，這讓從事久站工作的她，經常腰部、膝蓋痛不停，決心認真減肥。

為了瘦身，她曾嘗試吃減肥藥也想過運動，但因實在太胖加上身體不舒服，她坦言「連走路都懶」，直到有天上網看到縮胃手術的資料，抱著姑且一試的心態到北醫附醫接受治療，術後搭配每週超過4小時跑步、重訓，半年多甩肉35公斤。

「減肥成功後，連朋友都認不出我」溫女笑說，還有人稱瘦下來的她，神似藝人白歆惠及王心凌，平時不太熟識的男同事態度也變得親切，而且異性緣明顯不一樣，整個人變得活潑開朗，腰痠、膝蓋痛也獲得緩解。

溫女表示，瘦身成功後，她不僅戒掉油炸物、含糖飲料，每餐只吃一碗份量的肉類和蔬菜，宵夜甜食幾乎不碰，目前雖瘦到60多公斤，但她還不滿意，會繼續持之以恆運動下去。1060325

(中央社)