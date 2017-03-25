南投家扶表揚孝順勤學兒 肯定逆境向上
南投家扶中心今天表揚南投縣內30名孝悌楷模及勤奮自強兒童，期盼受表揚的兒童持續孝順長輩，並克服逆境勤奮求學。
家扶基金會南投家扶中心今天舉行「孝悌楷模勤奮自強兒童表揚暨親子活動」頒獎典禮，表揚縣內30名孝悌、勤奮自強兒童，肯定他們即使生活艱困，仍非常孝順長輩，並克服逆境努力生活及求學。
南投家扶中心表示，小娟的父親過世後，祖母及印尼籍母親負起3名年幼子女養育責任，貼心乖巧的小娟除指導弟弟課業，也與姐姐幫忙整理家務，小娟個性溫順善良，總是笑口常開且熱心助人，也主動協助老師處理事務，在校人際關係良好。
南投家扶中心表示，另一名獲獎兒童玉娟患有弱視，但仍勤奮好學，課業表現相當突出，平時主動學習且認真求知，她努力克服家庭困境，成績總是名列前茅，表現確實值得鼓勵表揚。
南投家扶中心主任魏季李說，透過縣內各國小及南投家扶社工推薦孝悌楷模、勤奮自強兒童及表揚，期盼他們延續孝道並發揚光大，也為奮發圖強、力爭上游的學童喝采，感謝所有贊助單位支持，家扶中心資源取自社會，將更積極推動扶幼工作。1060325
(中央社)
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