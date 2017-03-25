罹癌生成績優異 獲新北年度模範生

新北市三峽安溪國中學生彭宗淳罹患骨癌，長時間待在醫院，但沒有荒廢課業，成績反而名列前茅。他不被病痛所打倒，比任何人都努力讀書，獲選今年模範生，接受公開表揚，

新北市長朱立倫今天表揚模範生代表暨優秀身心障礙學生，表達肯定與鼓勵。會中邀獲獎代表親子參與，共享榮耀與喜悅，朱立倫期待模範生多元發展自己的能力。

新北市三芝區興華國小學生姚昌縉，父親因心肌梗塞去世，中國大陸籍母親獨力撫養照顧。他體察母親辛勞，分攤家務減輕負擔，在學校課業能勤勉自勵，獲選為模範生代表，接受市長朱立倫表揚。

興華國小學生姚昌縉，家中經濟不佳，靠母親微薄薪水維持生活，學校減免學雜費、幸福晨飽計畫，與午餐補助方案，提供學習與生活基本需求的照護。他自小學一年級起，班級成績維持在前3名，人際關係也與同學互動良好。

三峽安溪國中學生彭宗淳罹患骨癌，原本是排球隊長的他，心情大受打擊。但父母無悔陪伴，醫師、老師、同學、朋友們的支持，讓他度過療程，重拾樂觀。

教育局表示，彭宗淳長時間待在醫院，但沒有荒廢課業，反而名列前茅。同學眼中，他不被病痛所打倒，比任何人都努力讀書、珍惜每一天的時光，以感恩的心面對這個世界。

彭宗淳常對同學說，「還有比他更辛苦的人」。他的心願是以自身故事，幫助別人變得更樂觀積極。

優秀身心障礙學生中，汐止區金龍國小劉貞綸，是多重障礙（肢障、自閉症）孩子，出生時右腳前沒有腳掌，僅有一塊肉，直到2歲時裝輔具才學習走路。

劉貞綸小學6年間，經歷數次開刀，走過辛苦的復健期，但她都不喊苦、不喊累，穿著義肢，依然努力地想跟上同學的腳步，從小即展現美術天分。

新店區新店高中腦性麻痺學生沈法江，爸媽除帶他復健，也帶著他到處見識世界，並到各地做志工。沈法江突破先天限制，勇於助人，多次到遭遇風災的烏來國中小學協助整理校園、至慈濟教養院學習照顧老人、至創世基金會核對發票。

教育局說，先天的限制並不影響沈法江服務的熱忱，許多的志工服務可見到他的身影。沈法江熱愛生命及樂觀積極，獲全校同學肯定。

105學年度，新北市總共選出1萬3687名模範生，並由各校班級模範生，選拔出373名五育傑出的學校模範生代表，今天在市府接受表揚。1060325

(中央社)