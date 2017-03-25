愛地球抗暖化 170多國暗燈一小時響應
從澳洲雪梨到美國紐約，超過170個國家和地區的城市與歷史建物今天參與「地球一小時」活動，調暗燈光、展現團結，一起對抗人類自己對地球造成的威脅。
法新社報導，今年是「地球一小時」（Earth Hour）活動第10週年。這個年度活動用意在提高世人的意識，體認為了讓汽車和工廠運轉而燃燒煤炭、石油和天然氣，卻造成全球暖化。
籌辦活動的世界自然基金會（WWF）指出，自2007年首度在雪梨舉辦地球一小時活動以來，在凸顯地球危急狀態方面已有大幅進展。
活動協調人員達斯（Siddarth Das）說：「每個人可協助翻開新頁，朝向打造可持續性、可復原氣候的未來。」
今晚的活動分別從各地時間晚間8時30分進行到9時30分，依日落路徑，將自雪梨歌劇院調暗燈光開始，接著西移至亞洲、非洲、歐洲和美州等城市。
包括帝國大廈、克里姆林宮、倫敦大笨鐘、比薩斜塔、艾菲爾鐵塔和埃及金字塔，都將熄燈響應地球一小時活動。
里斯本將舉辦燭光音樂會，新加坡會有「為碳中和而跑」活動，坦尚尼亞將辦植樹典禮。
「每日電訊報」（The Daily Telegraph）報導，包括西敏宮、白金漢宮、夏德摩天大樓、麗思酒店、老特拉福球場、愛丁堡城堡，以及參與熄燈的英國其他地標，去年共吸引1040萬人響應在英國的活動。（譯者：中央社羅苑韶）1060325
(中央社)
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