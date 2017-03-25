高雄囡仔最想要家人陪伴的5件事 拔拔麻麻聽見了嗎？
高雄囡仔最想要家人陪伴一起做的5件事是什麼？答案是與家人一起玩、做戶外活動、聊天、閱讀寫功課與吃飯，拔拔、麻麻，你們聽見了嗎？做了嗎？
高雄市副秘書長林英斌25日在高雄囡仔系列活動上，公布高雄市教育局在全市10所玩具夢想館，在今年2至3月間針對國小及附幼學抽樣調查，兒童最想要家人「陪伴」一起進行的活動前5名，分別是與家人一起玩、做戶外活動、聊天、閱讀寫功課與吃飯。
林英斌要家長們停下忙碌，看見孩子們的需要並聽進心裡，孩子成長過程只有一次，錯過不再，讓兒童在關愛的環境茁壯成長。
他還當場要參與的親子們，一起比出「打勾勾」手勢，請家長多陪伴孩子，在孩子成長過程不缺席。
高雄囡仔節系列活動「陪伴、共讀、玩出創客」，由高雄市教育局、社會局與國立科學工藝博物館共同主辦，並結合衛生局等局處與高雄市10間玩具夢想館協辦，25日在科工館熱鬧展開，活動內容有親子闖關、親子共讀與親子創客DIY等。
活動還特別請到「兒童少年守護神」三太子，現場展現青春與活潑的舞蹈，高雄市三太子藝術團隊聯萌包括中華藝校、三信家商、蚵寮國中、西門國小、彌陀國小5校共70位三太子團隊學生，及23尊「萌」三太子，陪伴全市兒童一起開心過兒童節。
(中時)
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