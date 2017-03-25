吳綺莉不氣小龍女報警 「母女間沒有原不原諒」
吳綺莉17年前與成龍鬧婚外情，生下「小龍女」吳卓林，前天(23日)小龍女再度和媽媽鬧翻，報警抓母，使吳綺莉因涉刑事恐嚇罪訊問一夜，昨下午才獲釋，沉澱一天後，吳綺莉剛剛出面接受訪問，表示她們就是發生一般家庭問題，小孩說話語氣重了點，要努力解決，沒有生不生氣。
有別於昨天口罩不離身，吳綺莉稍早趁下車時短暫接受媒體專訪，問現在情況如何？她輕鬆說：「情況就是像一般家庭，爸爸、媽媽、小朋友，說話的語氣重了，問題需要解決，學習中」，強調沒有生不生氣，是因為她在演藝圈才會被放大，「這件事在一般家庭來說並非什麼大事」，「母女間沒有原不原諒，就是一家人。」
問吳卓林現在身在何方？吳綺莉說她一定會回來的，畢竟是家，現在女兒在安全的地方，至於傳聞中母女為了吳卓林神秘閨密失和，吳綺莉則說：「我想每個人都有少年時」，其他交由律師處理，希望早日大事化小。
(中時電子報)
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