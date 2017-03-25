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開打前敲定合約 鄭凱文2年總值1500萬

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鄭凱文
中信兄弟投手鄭凱文，今敲定合約，簽下2年總值1500萬合約。（中時資料照 范揚光攝）
中信兄弟守護神陳鴻文
中信兄弟守護神陳鴻文，今確定以月薪53萬確定合約。(中時資料照，陳怡誠攝)

中職28年今正式開打，中信兄弟原本還有三名投手，鄭凱文、陳鴻文與王梓安尚未談妥合約，不過稍早領隊楊培宏表示，目前已經談妥，鄭凱文簽訂2年總值1500萬的複數年合約，陳鴻文則是確定月薪53萬。

今年中信兄弟談約遇到瓶頸，直到今日才確定合約，本土王牌投手鄭凱文，2年總值1500萬複數年合約，今年月薪55萬，明年則來到60萬大關，另外每年還各有60萬元的激勵獎金。

而終結者陳鴻文，最終確定以月薪53萬簽訂，激勵獎金則有80萬元，另一位投手王梓安則以8萬5千元月薪，以及36萬激勵獎金敲定合約。

(中時電子報)

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