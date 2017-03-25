林內紫斑蝶季來囉！逛小農市集、和紫蝶互動
雲林縣林內鄉紫斑蝶季上午登場，賞蝶活動、林內小農市集、紫蝶生態導覽解說等，還可參加闖關集章兌換贈品及摸彩，縣長李進勇、立委劉建國與林內鄉長張維崢，邀請鄉親一同來賞蝶踏青。
林內國中民族舞櫻雪舞蹈揭開序幕李進勇表示，紫斑蝶又稱「清明蝶」，每年清明節前後由茂林遷移北返產卵傳宗接代，紫斑蝶遷移過程中均飛越山區，在過境雲林林內鄉中繼站時，蝶道經過林北村觸口越過中二高北上，是觀賞紫斑蝶最佳地段。
張維崢表示，紫斑蝶是台灣重要自然生態財產，台灣人護蝶的用心讓世界看見台灣，而延續11年的紫蝶季，每年吸引成千上萬遊客到雲林賞蝶，一起見證雲林人對自然生態的保護，而紫蝶也成為雲林重要的自然觀光資源。
今年的紫蝶季從3月25日至4月2日，兩個周休二日均有精彩活動吸引遊客到林內賞蝶，包括節目表演、紫蝶生態導覽解說、護蝶認證胸章DIY、到此一遊拍照分享、小農市集、紫蝶互動樂園、瘋狂PLAY大摸彩、闖關集章換紀念野餐墊，活動以林內公所前廣場為主場區，觸口為賞蝶區、成功國小為親子區，讓更多遊客在賞蝶之餘也能享受休閒。
南投林區管理處表示，紫斑蝶主要特徵是前翅背面呈現紫色，舞動翅膀時，蝶翼上的鱗粉經由陽光折射，因為角度的不同，而呈現出或淡紫、或豔紫、或亮藍的夢幻般紫色光彩而得名。
(中時)
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