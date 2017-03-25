NBA》沃神又出招 提前宣告諾亞禁賽20場
《Yahoo Sports》的「爆料天神」沃納洛斯基又搶先所有媒體爆料了！沃神25日報導，儘管聯盟要到26日才宣布，卻已確定尼克中鋒諾亞將因違反禁藥條例，判處禁賽20場的「極刑」，沃神消息一出，頓時引爆不少風波。
因為諾亞本季從公牛跳槽尼克，過得可說相當不如意，除了傷痛纏身，更沒獲取尼克總教練荷納塞克的關愛，上場時間銳減，打了46場，平均只拿5分、8.7籃板，完全不符合自己去年夏天跟尼克簽下4年7200萬美元身價。
諾亞在2月27日接受左膝關節鏡手術，最近已經開始恢復跑步，他被抓到的是使用勞資協議禁用的非處方保健藥品，他預計在本季進行10場禁賽處分，然後剩下10場禁賽將於2017-18年球季的前面10場例行賽進行。
根據球員工會的調查顯示，諾亞並沒有「故意」或「意願」去違反聯盟禁藥條例，也在調查期間積極配合，否則他的處罰可能更重，可是處罰禁賽20場，等同宣布諾亞本季提前報銷，看來他在尼克的第1個球季真的很不順。
(中時電子報)
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