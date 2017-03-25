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陳德銘很想再訪台 希望田弘茂給機會

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大陸海協會長陳德銘：很想再訪台
大陸國台辦主任張志軍25日中午在博鰲東嶼島大酒店，宴請兩岸共同市場基金會榮譽董長蕭萬長一行。圖為蕭萬長（右）和大陸海協會會長陳德銘（左）。（陳柏廷攝）

中國大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘今（25）日表示，希望有機會訪問台灣、金門，應該是以「一個國家」的「兩個還分治著的機構」授權代表身分訪台，但目前不抱幻想，「我不能作為一個外國人去啊，希望海峽交流基金會董事長田弘茂給我個機會」！

根據中央社報導，中國大陸國台辦主任張志軍今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會，邀請前副總統蕭萬長等台灣企業家代表團共進午宴。陳德銘與張志軍一起出席，他在進入午宴會場前接受媒體訪問，作上述表示。

陳德銘說，很想去台灣、金門，永和豆漿、油條，真的吸引他。

陳德銘表示，大陸主要領導們都表揚國台辦、表揚張志軍做得很好，「我個人也認為他做得很好」。陳德銘說，張志軍人很謙和，也很想做事。陳德銘說，自己雖然是民間機構的代表，其實和張志軍的想法是一模一樣。

陳德銘上次訪台為2015年12月初。

(中時電子報)

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關鍵字：陳德銘
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