主人過世2年...忠犬仍忘不了 堅持每天走同樣散步路線
狗真是人類最忠心的朋友！巴西一隻名叫索爾（Thor）的秋田犬與牠的主人克勞蒂奧（Claudio）感情非常好，每天都會一起出門散步；但不幸的是，克勞蒂奧於2年前過世，此嚴重影響到索爾的情緒，即便之後有人收養，其仍忘不了舊主人，每天仍堅持走同樣的散步路線。而這樣的行為被一名獸醫分享後，索爾立刻成為當地名犬，眾人無不對牠的故事感到鼻酸。
據英國《都市報》報導，克勞蒂奧過世後，索爾顯然深受打擊，變得不太進食，更常一動也不動地躺在家中庭院，眼裡盡是流露出沮喪情緒，身形更消瘦不少。而這一切看在克勞蒂奧生前鄰居佛萊塔斯（Saionara Freitas）的眼裡，相當不捨，於是在經過家屬同意後，就收養了索爾。
「索爾很鬱悶，因為牠失去了終生的好友。」佛萊塔斯受訪時表示，自己盡力照顧著索爾，但牠的心仍然屬於克勞蒂奧。即便2年過去，索爾確實也慢慢走出悲傷，不過每次出門散步，牠仍堅持走著昔日與克勞蒂奧一同走過的路線，更會在以前主人駐足與朋友聊天的店門口外，稍做休息，彷彿仍盼望著有一天克勞蒂奧會突然出現。
如此忠心的行為被一名獸醫分享後，索爾立刻成為當地的名犬，大家無不對其故事感到鼻酸；佛萊塔斯更透露，克勞蒂奧生前，最掛念的就是索爾，也因此，她把其視為自己的兒子般，盡全力地去愛牠與照顧牠。
(中時電子報)
文章來源：英國都市報
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