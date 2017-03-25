高雄港貨輪漏油20公升 中午除汙完畢

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高雄港81號碼頭24日晚上11時許發生長榮海運協和輪漏油。(曹明正翻攝)

油汙已於25日中午清除完畢。(曹明正翻攝)

高雄港81號碼頭24日晚上11時許發生長榮海運協和輪漏油，疑因船上油管爆裂，造成重油流入汙水艙，導致排放壓艙水時，一併將汙油打出，高雄港務分公司監控中心接獲船長通報，油污洩漏量約20公升。

高港勞安處得知消息，趕赴現場了解，除協助投入除汙，長榮海運也請勞務公司清除，油汙於25日凌晨已獲控制，今早現場岸際水域僅發現少許油汙，並於中午完成除汙。

(中時)