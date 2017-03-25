農藥氟派瑞暫緩開放 毒物專家：政治問題

食藥署本月15日公告「開放農藥氟派瑞用於茶葉」，昨下午緊急召開專家會議，會後原決議「維持開放」，4小時後卻改口宣布「暫緩開放」，遭外界批評「民意凌駕專業」。與會專家之一、台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌對認為，科學證據認為對人體安全無疑慮，該決定不是風險議題、而是政治問題。

楊振昌指出，專家會議中認為，整個決定開放過程，從廠商申請、食藥署審查、預告、公告，程序並沒有問題，安全方面，也在科學證據的評估下，認為對人體安全沒有疑慮；他補充，包括美國、歐盟和日本，雖沒有將氟派瑞用在茶葉上，但有使用在蔬果上，「蔬果還可能直接吃下去，茶葉較不會直接吃下肚」。

食藥署昨晚以一紙新聞稿，宣布暫緩開放氟派瑞，等於推翻專家會議共識。楊振昌認為，會中專家都以科學為基礎、告知並不致危及人體健康，食藥署的翻盤決定，「不全是風險的議題，而是政治的問題，甚至還包括經濟、國貿、外交等議題」。他說，食藥署在預告階段，因為太專業、資訊的公開透明度不夠，才使得遭部分民眾誤認為黑箱作業。

只是被召集去開了會，拿出的證據又不被採用，是否感到失望？楊振昌低調表示，大家為了這個會，事前都準備了非常多時間，晚間看到翻盤決議確實讓他覺得「有點沒意思、不如不要開」。

(中時)