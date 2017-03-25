38歲學校警衛 優秀成績畢業於該校

菲律賓中部宿霧市的聖狄瑞沙學院最近傳出勵志的故事，1名為這所學校服務將近20年的警衛，今天與其他畢業生一起上台領取畢業證書，全校師生都替他高興。

3月及4月是菲律賓的畢業季節。「宿霧每日新聞」（Cebu Daily News）報導，現年38歲的馬瓜（Erwin Macua）今天以「優等榮譽」（Cum Laude）畢業於聖狄瑞沙學院（St. Theresa），取得學士學位。

即使是在畢業典禮前夕，馬瓜都還是盡忠職守，在學校完成大夜班的守衛工作。

馬瓜是菲國中部鄉下人，1997年在家鄉考上大學工程系，但因家貧不到一學期就停學，跑到宿霧市找工作貼補家用，2000年獲聖狄瑞沙學院雇用為學校警衛，每天輪班12小時。

雖然如此，完成大學學業依然是馬瓜的夢想。

5年前他有了一點積蓄，鼓起勇氣向校方提出希望就學的想法，校方受到感動，不但同意他半工半讀，還減免學費5成。消息傳出，許多熱心人士開始贊助學費，讓必須撫養3名子女的馬瓜，不必再因經濟負擔而停學。

馬瓜沒有充足的睡眠時間，休假時也因趕做學校的功課而犧牲天倫之樂，但一切的辛苦今天有了回報。他說，「年齡不是障礙，貧窮也不是障礙，勇於追夢，勤奮加上決心和祈禱，你可以達成人生目標。」1060325

(中央社)