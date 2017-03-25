「金控大戰」5點20分開打 先發陣容出爐

賽前場地整理。（葉姵妤攝）

中華職棒28年開幕戰將在今天（25日）於新莊棒球場展開，由富邦悍將交手中信兄弟，「金控大戰」未演先轟動，富邦隊史首戰排出本土年經好手黃亦志先發，兄弟則由洋投伍鐸掛帥，兩隊先發陣容出爐。雨勢在比賽開打前停歇，隨即進行場地整理，原定5點開打的比賽預計延後至5點20分進行。

(中時電子報)

開幕戰先發陣容。