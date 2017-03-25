高麗菜供過於求 洪姐現身國道休息區叫賣

我要評比

「1顆40、3顆100！」立委洪慈庸（中）化身賣菜婦「洪姐」，努力替菜農叫賣，推銷「后里的平地高麗菜也很讚！」（王文吉攝）

台中市政府農業局副局長蔡勇勝（右起）、立委洪慈庸參加國道一號泰安服務區「高麗菜鮮脆報道」活動，協助后里菜農推銷盛產的高麗菜。（王文吉攝）

近日平地高麗菜盛產，市場供過於求，台中市政府農業局結合民間與企業力量平衡產銷，協請南仁湖集團向后里菜農收購1公頃高麗菜，上午於國道一號泰安服務區南站舉辦促銷活動，立委洪慈庸也現身幫忙推銷家鄉農產，開賣不到6小時，2800公斤高麗菜宣告完售。

國道泰安服務區舉辦「高麗菜鮮脆報道」活動，由台中市政府農業局及南仁湖集團共同促銷1公頃高麗菜，一片亮眼綠色的攤位在休息站吸引大批採買人潮，副局長蔡勇勝及立委洪慈庸現身活動現場，邀請民眾品嚐來自台中的鮮脆滋味。

「1顆40、3顆100！」洪姐化身賣菜婦，努力替菜農推銷叫賣，她對家鄉的高麗菜充滿信心，表示「平地高麗菜也很棒！」請大家多多支持后里高麗菜。洪也感謝永豐棧、福容飯店、阿秋大肥鵝等多家企業認購后里高麗菜，透過餐飲業消化菜量，盼儘快回穩菜價。

農業局副局長蔡勇勝表示，日前向農友採購200箱，今日實際到貨140箱，計2800公斤於下午3時許完售；因冬天偏暖，高麗菜生長快速，市場量增價跌，已協調台積電、中科管理局、農會、雲林縣農聯社等單位協助促銷，並評估向農友採購，透過食物銀行發送弱勢團體。

(中時)