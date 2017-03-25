陸首艘國產航母傳4月23日海軍建軍日下水

圖為近期在網路曝光的大陸001A航母建造的照片，圖中支撑在船塢内施工的鷹架已拆除完畢，顯示已接近完工即將下水。（圖／網路圖片）

從3月以來網絡陸續曝光的大陸國產001A型航空母艦照片得知，大陸首艘航母似已塗裝紅色底漆，艦島上已開始安裝玻璃及前部相控陣雷達等設備。最近曝光的照片更顯示已開始清理甲板，極可能在近期就會下水。大陸軍事專家分析，下水日期可能是中共海軍建軍日，即4月23日。

稍早前曝光的001A型安裝舷窗與相控陣雷達照片。（圖／網路圖片）

最近曝光的001A衛星照片顯示甲板上已清理完畢。（圖／網路照片）

據俄羅斯衛星新聞網報導，3月以來曝光的照片顯示大陸首艘國產航母疑似已經接近完工準備下水。之前中國海軍副參謀長王維明在接受採訪時透露，中國國產航母最快上半年就可以下水，這是中國海軍將領首次確認國產航母進展。而最新的圖片顯示，國產航母已經開始清理甲板，似乎也是在印證所言不虛。

據軍事觀察員分析，如果近日國產航母沒有下水，下一個最有可能的日子是4月23日，也就是解放軍海軍成立的日子。先前各種報導就已知悉中國首艘國產航母001A型在春節前就已進入下水前狀態，目前傳出在共軍海軍建軍日下水，因為這是中國自行建造的首艘航母，必須選一個特別的日子來紀念。但此說法有些人士並不支持，他們認為中國早已過了為某某獻禮的時代。

陸媒指出，雖然在總體能力上，可能命名為「山東」艦的001A型17號與美國「尼米茲級」或「福特級」還有相當差距，但是與英國的「伊麗莎白女王級」和法國的戴高樂號相比，中國的國產航母仍很多優點，戰鬥力可能還稍有勝出，若比俄羅斯的庫茲涅佐夫號和印度的維克蘭特號勝出更多。

報導分析說，山東艦是中國繼往開來的一艘航母，它繼承了遼寧艦的前蘇聯技術特性，又融入了中澳大利亞墨爾本號與巴西的法國製聖保羅號的技術，甚至包括中國「通過特殊渠道獲得」的西方航母技術，成為一艘具有中國特色的現代化高技術航母。

英國《詹氏防務》報導說，中國首艘國產航母在塗完船底防污漆之後，下水前已經沒有太多建造工作需要完成，顯示在船塢內的工作基本結束，已經具備了下水的條件。另一艘國產航母002型預計會在2018~2019年間下水，有高達8.5萬噸排水量，使用彈射起飛殲-15和預警機等艦載機，將成為中國海軍艦隊現代化發展中極重要一環。

俄羅斯媒體曾引述專家分析指出，未來中國至少需要6艘航母才能滿足作戰需求，而且航母應該向大型化方向發展。《今日經濟通訊社》報導稱，中國未來打算建造的航母樣本就是美國最新的「福特級」，相關設計早已展開，特別是擬議中的003型核動力航母是未來的發展方向，噸位達10萬噸級，作戰能力更強。配備包括新式彈射器、固定翼預警機、反潛機、專用電子戰飛機，如此整個編隊才能構成完整的作戰體系。如無意外，中國計劃在2025～2030年間擁有至少6艘處於戰備狀態的航母，讓中國海軍真正發展遠洋作戰能力。

(中時電子報)