VR浪潮席捲百貨公司 新光三越新竹店推體驗樂園

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4月1日起4天連續假期，時下最夯虛擬時境也吹進百貨公司，新光三越百貨新竹中華店與「Eyemax眼界科技」合作，即日起至4月6日推出體驗樂園，只要扣除貴賓卡點數。

新光三越百貨新竹中華店表示，虛擬實境 (VR)」是利用電腦模擬出一個3度空間的虛擬世界，透過特殊的穿戴式裝置(虛擬實境眼鏡)，讓人彷彿進入現實世界中，在這個3度空間裡，體驗者不僅可以跟隨移動，還可透過操作搖桿穿梭與互動。

新光三越新竹中華店指出，體驗樂園內有4大體驗區，包括首創互動式虛擬實境體驗的「4D動感座椅」、「電競賽車飆速」、「戰界虛擬射擊」及首創體感控制的「體感拳擊挑戰」，隨著遊玩機台可化身不同角色進入各種幻想世界內，與夥伴們一起冒險、飆速、對戰。

(工商)