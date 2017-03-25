首當開幕戰先發 陳子豪：感覺跟平常一樣

陳子豪首當中信兄弟開幕戰先發，擔任球隊開路先鋒。(周鎮宇攝)

中信兄弟陳子豪春訓表現出色，官辦熱身賽打擊率高達5成33 ，受到教練團重任，開幕戰擔任開路先鋒，生涯首次開幕戰先發，陳子豪說，跟平常一樣，不會太緊張，不過還沒上場也不知道。

陳子豪2013年加盟兄弟，去年球季打出生涯年，單季擊出110支安打，包含15發全壘打，打擊率3成50，陳子豪回應，今年開幕戰先發是個好的開始，自己今年就是盡量維持跟去年一樣的成績，甚至更好當作目標。

今年球季中信兄弟教練團改組，由外籍教練組成，陳子豪指出，大致上適應得還算不錯，在春訓期間，守備上的觀念提升不少，在接球上面的動作也有做些小修正。

陳子豪也提到，本土教練跟外籍教練，其實沒有差異太大，不過外籍教練更注重一些比賽的小細節，包含幾壘有人時的戰術執行，還有跑壘觀念等等，也讓自己學習到很多新東西。

(中時電子報)