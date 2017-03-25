茄苳國小變身遊樂場 全校學生爭相玩耍
新竹市茄苳國小落實市府「新校園運動」，歷經4個月將25年老操場重整，不僅一甩雨天濕滑積水、凹凸不平等缺點，更增加涵管、溜滑梯等遊樂設施，25日結合該校57周年校慶正式啟用，市長林智堅也到場，喜迎這「嶄新遊樂場」的落成。
市府投入758.8萬為茄苳國小「拉皮」，打造更安全、完善的運動場域，教育處指出，運動場整修工程包括重鋪PU跑道、改善週邊排水系統等，更新增涵管遊憩空間，配合學校特色「蝴蝶生態」意象的典禮台，以及連接運動場與教學大樓的磨石子溜滑梯，大幅提升運動場舒適度。
25日林智堅參加茄苳國小57周年校慶，同時舉行運動場落成啟用典禮，他說，去年10月動土時也下著大雨，但操場卻煥然一新，不再積水，未來將著手整建該校屋齡25年的「風雨教室」，讓孩子無須擔憂天氣，天天都可快樂運動。
現場許多孩子都大呼新的運動場好美，跑起來相當舒服，再也不怕會發生絆倒、滑倒扭傷等狀況。林智堅說，孩子養成「閱讀」與「運動」習慣很重要，「新校園運動」即著重提升圖書館及運動設施品質，找來全國知名建築師，為許多老舊校舍重建規畫，並依各校特色，打造師生最佳教學場所。
(中時)
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