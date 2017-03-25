3歲萌王子喬治要上學 一學期學費23萬元

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肯辛頓宮（Kensington Palace）今天宣布，英國王位第三順位繼承人、3歲的喬治小王子9月要開始上學了。學校位在倫敦西南區，一學期收費逾新台幣23萬元。

喬治王子（Prince George）是威廉王子（Prince William）和妻子凱特（Kate）的長子。路透社報導，他將進入私立的托馬斯巴特希學校（Thomas's Battersea）。

這項決定中斷了英國王室家族近年來讓年幼成員進入諾丁罕丘（Notting Hill）富人區魏瑟比學校（Wetherby School）的傳統。威廉和喬治小王子的叔叔哈利王子（Prince Harry）都就讀於這所學校。

威廉和凱特今年1月決定以倫敦為家。為了專心作為90歲祖母伊莉莎白女王（Queen Elizabeth）的全職代理人，履行王室義務，威廉辭去了原本空軍救援直升機駕駛的工作。

英國廣播公司（BBC）引述「Tatler Schools Guide」2017年的資料說，托馬斯巴特希學校一學期收費超過6000英鎊（約合新台幣23萬3580元）。（譯者：中央社周慧盈）1060325

(中央社)