副總統：共同邁進2030肝病歸零目標
副總統陳建仁今天表示，偏遠地區與都會區的肝病防治，應該要有不同的策略，希望集思廣益，共同邁進世界衛生組織設定「2030肝病歸零」的目標。
台大醫院雲林分院在雲林科技大學舉辦「肝癌及病毒性肝炎治療新視野」國際學術研討會，國內外肝病專家與會，邀請專長流行病學的陳副總統專題演講，會中討論如何降低台灣肝病疾病負擔、肝癌及肝炎治療的最新發展等。
副總統在會中號召全國有志一同醫療院所及醫療人員，站在過去肝病學術巨人奠立的基礎上，繼續努力，偏遠地區與都會區的肝病防治，應該要有不同的策略，希望集思廣益，共同邁進世界衛生組織設定「2030肝病歸零」的目標。
根據衛生福利部統計，台灣每年約有1萬多人因肝炎、肝硬化、肝癌而死亡。台大醫院雲林分院內科部主任陳健弘說，肝病被視為台灣的國病，原因是台灣位處亞熱帶，肝膽胃腸的疾病罹患率高。
陳健弘指出，台灣偏遠地區是肝病的死角，一方面因為醫療資源不足、就醫不便，另一方面是經濟問題，多數民眾無法承擔疾病治療期間無經濟來源，因而拒絕檢查，就算知道自己是肝癌的高危險群，也無法定期追蹤。
陳健弘表示，過去雲林地區越區醫療情況明顯，肝癌病人診斷時的期別，有一大半已經不是早期，增加治療上的困難，更增添罹癌家庭的奔波負擔，雲林分院成立之後，越區醫療已有顯著改善，期望透過社區整合式篩檢，及早發現並治療，持續努力降低肝病的危害。1060325
(中央社)
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