嘉義溪邊山貓整地翻覆 駕駛不治
嘉義縣消防局今天表示，溪邊山貓整地，卻發生翻覆意外，駕駛被壓住受困，緊急救出仍不治，全案由警方會同家屬處理。
嘉義縣消防局指出，中午接獲民眾報案，嘉義縣溪口鄉游西村潭肚寮堤防內，農路溪邊發生車禍意外，警消馳往現場救援。
警消到場發現，一輛山貓在整地時，可能操作不慎，翻落10公尺深的溪床，駕駛被壓在底下受困，經出動怪手將山貓拉起，下午近1時將人救出。
警消表示，駕駛救起時，發現已明顯無生命跡象，家屬拒絕送醫，至於翻覆原因調查，全案後續交由警方會同家屬處理。1060325
(中央社)
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