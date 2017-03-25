柯文哲明出訪 選郭雪湖畫作當伴手禮

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台北市長柯文哲明率團出訪馬來西亞、泰國及印度，拜會行程滿檔，此行特別挑選本土畫家郭雪湖繪製的「南街殷賑」數位版畫當伴手禮，讓人能感受大稻埕節慶熱鬧景象。

柯文哲將從26日至4月2日率領市府團隊，啟程前往馬來西亞、泰國、印度進行市政考察，推動穆斯林、泰國自由行、印度來台觀光市場以及宣傳2017台北世大運。預計4月2日凌晨返抵國門。

市府發言人劉奕霆表示，柯文哲此行特別選擇畫家郭雪湖繪製的「南街殷賑」數位版畫當伴手禮，也會選擇文山鐵觀音、包種茶禮盒和原住民工藝家手作編織名片夾及貓頭鷹手機座作出訪禮品。

根據台北市立美術館的說明，郭雪湖生於台北大稻埕，對台灣林木與磐石的觀察，以濃豔的膠彩設色，表達獨特的鄉土景緻，以此在戰前官辦美展中大放異彩。1964年他移居日本，以風景、靜物為創作主題，受西洋繪畫影響，強調立體表現。之後郭雪湖移居美國，仍以風景創作為主。

郭雪湖以誇張戲劇化手法描繪大稻埕節慶熱鬧景象，繽紛招牌交錯林立，街上熙攘的挑夫、人力車、小販、行人栩栩如生，街景熱鬧紛騰，詮釋了台灣民俗節慶的獨特風貌。走尋歲月台北風華，背著老街區，背著光陰，背著典藏，行走車水馬龍的現代台北。

他說，柯文哲此行將拜會Cyber JAYA管理局及馬來西亞數位發展局，並與雪蘭莪州針對交通、創新創業及智慧城市等議題簽署合作備忘錄，也會分享北市發展智慧城市、YouBike服務的經驗，作為推動共享經濟的開端。

還將在印度德里舉辦「台北-新德里」產業合作論壇，會中也會介紹北市推動智慧城市新經濟的重要經建計畫，柯文哲會向印度企業代表介紹北市產業經濟發展，並分享施政成果，期望透過活動建立台北與印度的產業連結，為企業搭建交流合作平台。

劉奕霆說，柯文哲預定前往印度理工學院參訪，希望可促進該學院與北市市立大學的學術交流與合作；文化方面，會和泰國創意設計中心雙方簽署合作意向書，強化台灣與泰國文化與設計界的交流與互動。1060325

(中央社)