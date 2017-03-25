80歲獨居老翁 死租屋處頭部有外傷

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

高雄市苓雅區發生80歲獨居老翁死在租屋處案件，檢警正在現場勘驗，調查可能死因。

死者是房東於中午返家時發現他倒臥血泊死亡，頭部有外傷。

(中時)