大甲媽起駕 3千環保志工加入遶境掃街

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環保局動員環保志工與200名清潔隊員協助掃街；共清除垃圾約12公噸及資源回收1.25公噸，迅速恢復市容整潔。（陳世宗翻攝）

大甲媽祖遶境於24日深夜啟程，沿途經過大甲、清水、沙鹿、龍井及大肚區，於繞境期間為維護沿線環境清潔，台中市政府環保局動員3000多名環保志工與200名清潔隊員協助掃街；並於今日上午8時前完成清理工作，總計共清除垃圾約12公噸及資源回收1.25公噸，迅速恢復市容整潔。

環保局說，為加強大甲媽祖遶境期間的環境維護工作，該局依往例在遶境活動前舉辦「媽祖遶境、台灣乾淨」誓師活動，呼籲垃圾減量及資源回收觀念；相關清潔維護工作也於遶境隊伍過後隨即進行，並於今日上午8時前完成起駕日清理工作，總計共清除垃圾約12公噸及資源回收1.25公噸。

環保局指出，另大甲區清潔隊也與大甲慈濟功德會合作，在大甲區設置30處資源分類架，每處派2名志工協助指導民眾分類回收外，環保局並輔導19處沿線宮廟設置資源分類桶，方便民眾隨手分類。

掃街行列中亦不乏熱心民眾。來自南投縣的李小姐表示自己是一名護理同仁，近幾年因父親身體狀況不好，每年皆會參與大甲媽祖遶境活動，除祈求媽祖庇佑父親身體健康，本身因熱愛環保，所以也自發性地加入掃街行列。

環保局表示，未來仍持續推動垃圾不落地及資源回收工作，也呼籲民眾參加遶境活動時，能自主加入清理環境的行列，響應環保使垃圾減量，讓大甲媽祖遶境能成為環保友善的宗教節慶活動。

(中時)