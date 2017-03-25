全國文化會議屏東起跑，鄭麗君：不是大拜拜

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文化部今年召開全國文化會議，首場分區論壇25日於屏東菸葉廠起跑，文化部長鄭麗君強調「這不是大拜拜！」（潘建志攝）

文化部今年召開全國文化會議，首場分區論壇25日於屏東菸葉廠起跑。（潘建志攝）

文化部今年以「21世紀台灣文化總體營造」為主題，召開全國文化會議，首場分區論壇25日於屏東菸葉廠起跑。文化部長鄭麗君強調「這不是大拜拜！」而是希望匯集各方意見，做為後續編撰「文化白皮書」與「文化基本法」立法的參考依據。

2002年召開第3屆全國文化會議後，今年文化部再度召開，距離上次已有15年之久。鄭麗君說，新時代應該具備新思維，從「拼經濟」變成「拼文化」，透過軟實力的呈現突破當前發展困境，讓台灣經濟成功轉型。

全國文化會議預計9月舉行，在此之前先進行分區論壇，3月至6月陸續在北、中、南、東各區辦理，希望透過全民參與政策討論，充分表達意見，由下而上凝聚共識，打造台灣未來文化政策藍圖，未來也會設置常態性的公共論壇。

會議6大政策議題包括，推動文化治理變革與組織再造、支持藝文創作自由與培植美感素養、文化保存與扎根、連結土地與人民歷史記憶、文化經濟與文創產業生態體系的永續、促進文化多樣發展與交流、開展文化未來及人文科技與跨界融合。

屏東縣長潘孟安表示，建立「屏東符號」是他上任後的文化施政主軸，包括推動馬卡道文化復振、演藝廳落成展演、勝利崇仁文化園區經營、石板屋文化廊道計畫、九如三山國王廟修復、牡丹社事件歷史廊道建立等，未來需要文化部及文化界支持，共同完成「屏東文化復興」的願景。

(中時)