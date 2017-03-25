真人版美少女戰士舊照起底 貧乳突然變波霸

泉里香今昔身材差很大。(取自日網)

以前的泉里香。(取自日網)

現在的泉里香。(取自日網)

曾在2003年真人版《美少女戰士》飾演水星仙子的28歲女星泉里香，自去年加入寫真女星行列，憑著傲人上圍迅速走紅，成為日本新一代波神。未料泉里香近日就被起底昔日舊照，指她從貧乳變波霸，疑似偷偷「進廠維修」。

即將在下月推出寫真集的泉里香，近來被起底過去使用「浜千咲」、「梨華」舊藝名活動的照片，指她在這10幾年間，上圍明顯後天發育，從貧乳變成波霸身材，讓她捲入隆乳傳聞。

(中時電子報)