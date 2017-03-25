建國科大新娘秘書競賽 妝點三月新娘美如花
建國科技大學美容系25日舉辦「2017全國高中職新娘秘書創意造型專題競賽」活動。來自全國15所200多位高中職校美容美髮相關科別學生，不但互別技藝也比創意，比賽選手將三月新娘打造得有如一朵春天的花朵，造型吸睛，作品令人驚艷連連。
這次競賽活動區分為「新娘創意造型設計組」、「新娘白紗造型設計組」、「新娘晚宴造型設計組」等三組展開競技及造型展演，參與競賽的學校包括世界高中、中興商工、北斗家商、慈明高中、大慶商工、致用高中、達德商工、大成商工、大德工商、嘉陽高中、光復中學、五育中學、同德家商、萬能工商、中山工商等15所高中職師生將近200多人組隊參加，參賽隊伍達37組。
除了動態作品外，各組還提報書面專題論文，設計者接受評審委員專題口試，在主題選擇、資料蒐集及造型設計上，顯現參賽同學的用心與努力。
此外，主辦單位邀請髮界名人郭文老師與美容系合作進行「郭文髮藝與美容系噴槍造型團隊聯合展演」，並召集高中職教師召開「美容系本位課程座談會」，精進日後課程研擬。
建國科技大學美容系主辦「新娘秘書專題競賽」，已邁入第十年，並為全國設有美容科高中職校師生，視為重要教學成果競賽活動，美容系主任林文雄表示，透過成果選拔，邀集更多對新娘造型設計有熱忱的師生，磨練專業技藝，提升學生就業競爭力。
(中時)
關鍵字：新娘秘書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。