建國科大新娘秘書競賽 妝點三月新娘美如花

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台中致用高中新娘白紗禮服狐狸首次在建國科大美容系出現引起側目。（吳敏菁攝）

台中嘉陽高中新娘晚宴組晶艷作品走日系風。（吳敏菁攝）

台中致用高中新娘白紗禮服狐狸首次在建國科大美容系出現引起側目，狐狸腦後有文章。（吳敏菁攝）

建國科技大學美容系25日舉辦「2017全國高中職新娘秘書創意造型專題競賽」活動。來自全國15所200多位高中職校美容美髮相關科別學生，不但互別技藝也比創意，比賽選手將三月新娘打造得有如一朵春天的花朵，造型吸睛，作品令人驚艷連連。

這次競賽活動區分為「新娘創意造型設計組」、「新娘白紗造型設計組」、「新娘晚宴造型設計組」等三組展開競技及造型展演，參與競賽的學校包括世界高中、中興商工、北斗家商、慈明高中、大慶商工、致用高中、達德商工、大成商工、大德工商、嘉陽高中、光復中學、五育中學、同德家商、萬能工商、中山工商等15所高中職師生將近200多人組隊參加，參賽隊伍達37組。

除了動態作品外，各組還提報書面專題論文，設計者接受評審委員專題口試，在主題選擇、資料蒐集及造型設計上，顯現參賽同學的用心與努力。

此外，主辦單位邀請髮界名人郭文老師與美容系合作進行「郭文髮藝與美容系噴槍造型團隊聯合展演」，並召集高中職教師召開「美容系本位課程座談會」，精進日後課程研擬。

建國科技大學美容系主辦「新娘秘書專題競賽」，已邁入第十年，並為全國設有美容科高中職校師生，視為重要教學成果競賽活動，美容系主任林文雄表示，透過成果選拔，邀集更多對新娘造型設計有熱忱的師生，磨練專業技藝，提升學生就業競爭力。

(中時)