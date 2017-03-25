青年志工貼心關懷服務 阿公阿嬤笑呵呵
配合329青年節及國際「全球青年服務日」，教育部青年發展署台中市青年志工中心約100位志工，25日到台中輔順仁愛之家，陪伴阿公阿嬤玩闖關遊戲，副市長林依瑩應邀出席，陪長輩說話聊天，度過溫馨有趣的週末。
教育部青年發展署台中市青年志工中心為青年節活動規劃的「青年志工關懷服務系列」至今已4年，機構的長輩們每年都很期待這天會有很多「臨時孫子」到訪，和他們一起參加的活動，今日也邀請青年發展署105年壯遊台灣感動地圖的優勝團隊「築夢小當家」，與長輩分享健康餐飲觀念。
副市長林依瑩表示，著台灣人口走向高齡化社會，老年人的休閒活動與生活照顧需求逐漸被社會重視，青年運用自己的專長及時間參與志願服務活動值得肯定，而青年志工以遊戲陪伴的方式進行服務關懷，不僅化解初次見面的陌生感，還能從互動陪伴中體認生命的可貴。
為提升社會公益之各項輔助性服務，教育部青年發展署台中市青年志工中心鼓勵12至35歲的青年朋友們走出校園，以自行組隊的方式發揮服務行動力，每年3月1日至4月15日於青年和平志工團網站可線上提案申請青年志工自組團隊，讓志願服務向下扎根
(中時)
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