又是一例一休...返鄉掃墓沒人開門 因管理員放假

屏東縣林邊鄉公所思源樓。（翻攝自林邊鄉公所網站）

儘管還有一個多星期才到清明節，但不少民眾為避開人潮，紛紛提前於近日返鄉掃墓，不料現在發生有遊子回屏東掃墓，卻找不到納骨堂管理員幫忙開門之事，而之所以會有這樣的情形，又和一例一休有關。

有民眾於臉書po文，稱今（25）日有數百人前往屏東縣林邊鄉公所思源樓祭祖，卻不得其門而入，打了多通電話給管理員也未被接聽；《聯合報》指出，後來有人告知林邊鄉長陳俊吉此事，他隨即聯絡管理員，但因對方人在外地無法趕回，鎖匠也打不開鎖，最後只好破壞鎖頭讓民眾進入。

陳俊吉透露，由於一例一休之故，因此管理員今日休假，公所為免被罰，也不敢違法要他來上班；但陳強調，公所本來就規劃明日開放掃墓祭祖，沒想到有遊子今日就返鄉，加上沒先和公所聯絡，才會發生今日的情況。

(中時電子報)