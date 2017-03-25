排協改選 理事長、秘書長續任

排協理事長王貴賢、秘書長章金榮續任。(林宋以情攝)

中華民國排球協會25日舉行第12屆第1次會員大會改選，理事長中國人纖董事長王貴賢、秘書長章金榮皆續任，除了明年將亞洲盃男排賽帶進台灣，也盼4年內將中華隊推進2020年東京奧運。

中華排協歷經去年風波，理事長王貴賢順利連任。2013年王貴賢以最年輕理事長出任，續任之際他強調，「排協接受各方挑戰，辯論中才會進步。」秘書長章金榮續任也帶來好消息，除了兩年一度的亞洲盃男排賽明年將在台灣舉辦，也確定新賽季企排聯賽重回有線頻道。

針對國民體育法修正案，章金榮24日出席新任體育署長林德福會議，章金榮表示，國體法最終結果如何，各單項協會都必須尊重。但若國體法通過，各單項協會勢必得重新改組，尤其明年印尼亞運也將登場，改組期間賽事、組訓將面臨延宕空轉。

(中時電子報)