台灣實力差別人很多 郭總：視野要擴大

富邦悍將顧問郭泰源（左）賽前與副領隊陳金鋒交談。（葉姵妤攝）

卸下中華隊總教練兵符後，郭泰源今天（25日）在中職開幕戰首度以富邦悍將顧問身份現身球場，談起擔任顧問一職，郭總提到，最重要的任務就是「看看怎麼贏球。」

郭總接下富邦悍將顧問一職後，今天首度以新身份來到球場，賽前出現在富邦休息室，許多球員都主動關心郭總的身體狀況，他也和富邦副領隊陳金鋒交談了一番。以顧問的角色看這支易主後的新隊伍，郭總說：「目前唯一有的想法，就是期許球隊拿到總冠軍。」

日前富邦領隊蔡承儒曾表示，希望郭總上任後能讓球隊有更多國際交流，郭總也樂於居中協助，「和日本那邊，看是要交流，或是送選手去等等，都可以看怎麼做。」

郭總帶領的中華隊今年出征經典賽，從組訓起過程歷經波折，正式比賽則以3連敗收場，而賽事結束後決議，未來一級國際賽組訓權將交中華職棒，讓風波稍微平息，對此郭總表示，更重要的還是要把問題的癥結點找出來，「問題其實很多，包括根本沒有選手。」

郭總語重心長的說：「不管是球員或是棒球圈，希望大家都能為了國家。」他也提到：「這次經典賽打下來，看得出我們還是差別人很多，視野要更擴大一點。」

(中時電子報)