正視氣候變遷 環團籲關燈1小時
為了呼籲民眾正視氣候變遷帶來的影響，荒野保護協會今天舉辦「2017 Earth Hour草地音樂會」，並再度發起晚間8時30分至9時30分關燈1小時活動。
荒野保護協會今年以「永續山林、生態城市、無塑海洋」為主題，跟台北市政府公園處及歐萊德企業共同主辦2017 Earth Hour草地音樂會。
荒野保護協會理事長劉月梅說，氣候變遷影響地球上的每一個人，他們希望持續站在守護棲地的立場上，推動節能、永續概念及改善氣候變遷等相關環境教育。也希望透過關燈1小時的活動，讓民眾反思所處的環境，並珍惜所擁有的資源。
荒野保護協會表示，關燈1小時活動舉辦第8年了，過去全球已有超過178個國家、7000多個城市、上億的民眾，共同在每年3月最後一個星期六，用「自己的力量」保護地球。
除了晚間的關燈活動外，草地音樂會的活動現場分為綠色商品展示區和音樂舞台區兩部分。
展示區呼應「棲地守護、綠色生活、節能與氣候變遷調適」等主題擺攤，希望透過友善環境的組織、永續經營的企業夥伴，以多元資訊及多面向的商品展示呈現，讓參與民眾能更清楚了解面對氣候變遷的大環境下，人們可以選擇、調適及改變的生活方式。1060325
(中央社)
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