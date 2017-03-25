歡樂兒童溜冰賽 268名學生相互競速

澎湖縣106年兒童節歡樂兒童溜冰比賽，25日上午於馬公國小操場熱鬧登場，共計有14校268名學生參賽競速，縣長陳光復特別到場為小選手們加油，並主持鳴槍起跑儀式，期盼藉由溜冰運動的推展，培養運動良好習慣，表現出正向、活潑、樂觀及進取精神。

澎湖縣106年兒童節慶祝歡樂兒童溜冰比賽，共計有14校268名學生報名參賽，參加人數眾多踴躍。25日上午8時舉行開幕典禮，開幕式安排馬公國小溜冰帶動唱表演，精彩的演出贏得在場嘉賓、觀眾熱烈掌聲，隨後所有參加選手就定位正式展開賽程。包括教育副處長莊華州、教育處社特教科長尤智誠、教育處督學林永國、馬公國小校長吳妙娟等都到場為小選手們加油打氣。會場也吸引許多家長及鄉親到場欣賞選手們的比賽。

陳光復致詞時感謝馬公國小承辦此次活動的辛勞，盡心籌劃活動，謝謝所有工作人員熱心的參與及付出。他指出，參與溜冰比賽看到許多小朋友擁有活力、盡力投入比賽，競賽中彼此尊重，服從裁判判決，表現出優質運動精神，令人感到高興。

陳光復表示，溜冰是很好的運動，有益身心健康，也可培養出孩子的靈敏度與平衡感。他也貼心叮嚀參加比賽的小朋友要聽從帶隊老師的指揮，遵守比賽規則，注意自身安全。期盼藉由溜冰運動的推展，培養運動良好習慣，表現出正向、活潑、樂觀及進取精神。

教育處表示，溜冰比賽是縣府兒童節系列活動之一，希望倡導兒童正當休閒活動，推展溜冰運動，增進兒童身心健康，讓小朋友度過活潑、有趣的兒童節日。

(中時)