106年南區會南三區壘球盃 澎湖開打

國際青年商會中華民國總會主辦的南區會南三區壘球盃慢速壘球錦標賽，25日上午於中山棒球場熱鬧開幕，縣長陳光復親自到場主持開球儀式，並歡迎來自台灣熱愛壘球運動的青商會朋友，勉勵以球會友，建立情誼，讓壘球運動風氣在澎湖蓬勃發展。

國際青年商會106年南區會南三區壘球盃慢速壘球錦標賽，25日上午9時於中山棒球場舉行開幕式，共計有青商會60名選手參賽，包括社會處長蘇啟昌、馬公市公所社會課長葉慶宏、民進黨澎湖黨部主委黃健忠、澎湖青商會理事長吳健弘也到場觀禮，為選手們加油打氣。

陳縣長致詞時歡迎來自虎尾與高雄的青商會朋友，希望在比賽空暇之餘，利用難得來澎湖的機會，欣賞澎湖的風光水色，體驗澎湖「世界最美麗海灣」的海洋風情，也歡迎明年世界最美麗海灣組織會議，一同到澎湖共襄盛舉。

陳光復表示，壘球運動在政府及民間協力推動下，已發展成為廣受喜愛的全民運動，相信藉由本次壘球比賽，以球會友，建立彼此感情，讓壘球運動風氣在澎湖蓬勃發展。

(中時)