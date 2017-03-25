澎湖縣中小學桌球春季聯賽 熱烈開打

澎湖縣106年國民中小學桌球春季聯賽25日上午在縣立體育館開打，展開為期兩天的賽程，共計有25所學校，近200名熱愛桌球運動小選手報名參賽，縣長陳光復也特別到場為小選手加油打氣，勉勵小選手們藉由比賽相互交流經驗，未來代表本縣爭取最佳成績。

開幕儀式25日上午8時舉行，出席貴賓還包括有教育處長葉子超、桌球委員會主任委員陳瑞興、裁判長洪岩雄、承辦單位隘門國小校長陳元仲，以及多位國小校長都到場參與，一同為選手加油打氣。

陳光復致詞時表示，澎湖桌球運動風氣興盛，感謝桌球委員會、裁判及全體工作夥伴的辛勞付出，培養出許多優秀選手，希望能藉由賽事的舉辦，發掘出更多有實力的桌球選手，未來能代表本縣比賽，甚至也能為國爭光，像蔣澎龍、葉致緯、黃毓仁等國手，都是澎湖優秀的子弟。

陳光復也勉勵孩子們以勝不驕、敗不餒的運動家氣度風範來相互交流球技，累積參賽經驗，努力爭取佳績。他說，比賽不只是和他人競爭，更重要的是培養運動興趣及樂觀、相互尊重的精神。

本次比賽分團體賽、個人雙打、個人單打。團體賽計有國中男生組：鎮海國中、湖西國中、文光國中、澎南國中、馬公國中、志清國中；國中女生組：鎮海國中、西嶼國中、馬公國中；國小男生組：內垵國小、中正國小、成功國小、隘門國小、成功國小、合橫國小、馬公國小；國小女生組：內垵國小、隘門國小、中正國小、馬公國小、五德國小。歡迎愛好桌球人士踴躍前往觀賽，為小選手加油。

(中時)