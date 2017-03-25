中市第二市場幸福100專車啟動 4路線探訪文化景點

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第二市場幸福100專車啟動，帶領民眾漫步中區探訪老店傳承與青年創業！（陳世宗翻攝）

台中市政府經濟發展局25日舉辦2梯次的「第二市場幸福100專車」活動，共計吸引40人參加，一同漫步中區走訪第二市場、火車站、百草街等處，目前4月8日、9日的行程還有120名額，將於3月27日上午10時開放報名，請民眾把握機會。

經發局長呂曜志說，第二市場陪著老台中人，走過百年的欣榮與變遷，為歡慶第二市場邁入百年，經發局辦理「第二市場幸福100專車」，規畫點亮經典、文創探詢、文化古蹟、廟宇傳承共計4條路線，每條路線活動約2小時，參與民眾將以搭車、漫步方式，在導覽人員帶領下，探訪中區文化景點。

今日共計有40名民眾參與點亮經典與文創探尋路線，走訪第二市場、台中火車站、陳雕刻處、三民疊蓆行、漢強百草街、雅文齋印鋪、榮裕綢布莊、綠柳町文旅等地，讓參與的民眾實地瞭解中區老店的歷史與傳承，以及舊城再生與青年創業的實踐夢。

經發局強調，全程參與活動的民眾，將可獲得50元的第二市場購物券，而3月27日上午10時，將開放4月8日、9日點亮經典、文創探詢、文化古蹟、廟宇傳承活動，共計120名額，額滿為止。

如欲報名請上http://www.beclass.com/rid=203c63d58b61e0caf1df，或「台中市政府經濟發展局」網站(http://www.economic.taichung.gov.tw/)查詢。

(中時)