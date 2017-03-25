農藥政策朝令夕改 專家嘆：浪費時間
食藥署15日宣布開放農藥「氟派瑞」惹議，昨緊急開專家會議強調沒致癌風險，但晚間卻又宣布暫緩實施，讓昨參與會議的毒物專家楊振昌感嘆，「有點浪費時間」。
台北榮總臨床毒物與職業醫學科科主任楊振昌今天受訪時表示，昨天開會時，專家們先檢視相關法令流程及資料，再就農藥「氟派瑞」毒性進行討論，認為沒有太多安全上的疑慮。
楊振昌解釋，如果氟派瑞在健康上有疑慮，照理來說應該不能用在任何蔬果上，但目前已有部分國家開放用於蔬果，國內也有氟派瑞的混合藥劑用於荔枝及龍眼等水果，就安全部分問題不大，最大問題在於「大家不安心」。
他表示，很多人質疑為什麼國外茶葉不開放用氟派瑞，台灣卻開放，以及為何用於茶葉、標準訂在6ppm，這都是食藥署需要對外說明清楚的地方，畢竟民眾不清楚農藥開放的流程，加上農藥也是門專業，才會給外界留下「黑箱作業」的印象。
楊振昌說，根據現行規定，茶葉約有10種農藥可用，代表現在的茶葉本來就可能加農藥，只是因為用久了出現抗藥性問題，才需要開放新的農藥，但相較那些幾十年前的農藥，新的農藥毒性說不定還更低。
食藥署找專家開會，會後政策說變就變，楊振昌坦言「開會也沒什麼意思」，而且確實「有點浪費時間」，他認為，決策一定是以科學為主要依據，但究竟怎麼訂、訂多少，還是有國際貿易和政治的考量在裡頭，但氟派瑞開放與否，最後的決定權仍在食藥署。1060325
(中央社)
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