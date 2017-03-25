杜特蒂幼女畢業 獲最佳華文能力獎
菲律賓總統杜特蒂的幼女維洛尼卡‧杜特蒂（Veronica Duterte）今天畢業於納卯市一所華文學校，而且還拿到「最佳華文能力」（Best in Chinese）的榮譽。
杜特蒂今天和伴侶艾凡謝娜（Honeylet Avancena）抵達納卯海星學校，參加小女兒維洛尼卡的小學畢業典禮。
維洛尼卡是杜特蒂和艾凡謝娜所生的女兒，杜特蒂特別助理克里斯多夫‧吳（Christopher Bong Go）在通訊平台Viber向「杜特蒂群組」分享了照片。
根據臉友Lala Cunanan張貼的影片，維洛尼卡獲得了「最佳時事能力」（Best in Current Events）與「最佳華文能力」兩項榮譽，杜特蒂和艾凡謝娜陪同上台領獎，並和校方人員握手。
畢業生也為杜特蒂唱了生日快樂歌，並開玩笑地問他「今年幾歲了？」
杜特蒂的生日為3月28日，他多次表示自己有華人血統。1060325
(中央社)
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