海基會：兩岸溝通對話不應預設政治前提

我要評比

對於大陸海協會會長陳德銘談及訪台的身分，海基會副秘書長兼發言人李麗珍今天表示，兩岸應儘快溝通對話，求同存異，但兩岸溝通對話不要預設任何政治前提。

海峽交流基金會董事長田弘茂1月18日在與媒體年終餐敘時致詞表示，如果時機合適，很期待和大陸海峽兩岸關係協會會長陳德銘見面，會面的地點可以考慮從金門開始，希望大陸方面，慎重考慮這項提議。

陳德銘今天出席博鰲亞洲論壇2017年年會時指出，自己應該是以「一個國家」的「兩個還分治著的機構」授權代表身分訪台。

陳德銘說，希望有機會訪問台灣、金門，但目前不抱幻想。希望海基會董事長田弘茂「給我個機會」，「我不能作為一個外國人去啊」。

對此，李麗珍告訴中央社記者，兩岸應儘快溝通對話，化解彼此的誤解，這對於推動兩岸事務往前行將有所幫助，但兩岸溝通與對話不應預設任何政治前提。1060325

(中央社)