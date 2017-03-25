愷樂罩杯裝好裝滿 鬆口貼心歐爸追求中
愷樂連續兩年代言瑪登瑪朵內衣，25日出席新品記者會，誠意放送D罩杯好身材。愷樂竊喜自己身材「有點厲害」，更樂的是「代言之後異性緣變好了」，公司沒禁止她戀愛，她鬆口有位年紀比她大的男性朋友，有望從友達升格戀人，但她仍保守稱「目前還是認真在交朋友」，她也甜讚對方貼心，「以前我喜歡年紀比較小的，現在發現年紀大的好像比較可靠，希望有被照顧的感覺。」
難得露出豐滿上圍，愷樂羞稱，最近罩杯UP UP，「喬奶大師說我有變大，我之前是大C，現在好像是D」，至於男性友人有沒有看過她穿內衣的樣子？她笑說：「大家廣告都看過啦！」她也分享胸部升級秘訣：「我很喜歡吃海鮮，還有穿內衣很認真，不會浪費我身上每一塊肉，都會把它們趕到前面來、裝進去，不能浪費！」
去年以200萬酬勞接下內衣代言，因配合度高，成功拉抬業績，讓廠商趕緊接著續約，愷樂笑稱「我是物美價廉」。其實她父親對於她接內衣代言一度很驚嚇，「後來爸爸發現我的存款一直在增加，他就也覺得很滿意，還會主動問我有沒有續約，非常關心這件事。」
露出事業線後，事業蒸蒸日上，尾牙春酒接了30場，年底還可望發片，荷包賺滿滿，但為了買房，她喊話：「沐浴乳廠商，拜託來找我，我很愛洗澡喔！還有房地產，好想代言，送我房子吧！」繼三峽孝親房、內湖自住，最近正在物色第三間房，希望坪數大一點，可以與爸媽同住，她說，目前還沒看到喜歡的，也還在存錢中。
(中時)
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