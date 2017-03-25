黑田主場處女秀 要搶前2晉級亞洲盃
中華男足26日晚上要在2019亞洲盃最終輪資格賽首戰土庫曼，也是日籍教頭黑田和生上任後的主場處女秀。黑田說：「明天要比賽了，很興奮。我們的目標是要拿下小組前2名，進入亞洲盃24強會內賽。」
黑田去年11月臨危受命，頂替去職的今井敏明，首項賽事為香港東亞盃複賽，雖然輸給北韓、香港，但最後一戰打敗關島，讓中華隊以1勝2負拿下第3名，下屆免從首輪預賽踢起。
中華與土庫曼之戰在台北田徑場進行，也是黑田首次於主場執教。黑田表示，能參加亞洲盃最終輪資格賽，也是因為前任教練今井搭下的舞台。此前中華隊已到越南移地訓練，準備好迎接對土庫曼之戰。
黑田這次有陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、吳俊青、殷亞吉、朱恩樂等6位旅外好手相挺，「一開始我其實很擔心，因為旅外只有2人在越南加入中華隊，其他都是前幾天才在台灣會合。不過昨天一起訓練後，我就放心了，其他4人的狀況也都不錯，相信他們都會付出最大的能力幫助中華隊。」
(中時電子報)
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