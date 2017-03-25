黑田主場處女秀 要搶前2晉級亞洲盃

中華男足日籍教練黑田和生宣示要在亞洲盃最終輪資格賽拿下晉級門票的目標。（李弘斌攝）

中華男足26日晚上要在2019亞洲盃最終輪資格賽首戰土庫曼，也是日籍教頭黑田和生上任後的主場處女秀。黑田說：「明天要比賽了，很興奮。我們的目標是要拿下小組前2名，進入亞洲盃24強會內賽。」

黑田和生（右）記者會後與土庫曼球員拉斯蘭握手。（李弘斌攝）

黑田去年11月臨危受命，頂替去職的今井敏明，首項賽事為香港東亞盃複賽，雖然輸給北韓、香港，但最後一戰打敗關島，讓中華隊以1勝2負拿下第3名，下屆免從首輪預賽踢起。

中華與土庫曼之戰在台北田徑場進行，也是黑田首次於主場執教。黑田表示，能參加亞洲盃最終輪資格賽，也是因為前任教練今井搭下的舞台。此前中華隊已到越南移地訓練，準備好迎接對土庫曼之戰。

黑田這次有陳柏良、陳浩瑋、溫智豪、吳俊青、殷亞吉、朱恩樂等6位旅外好手相挺，「一開始我其實很擔心，因為旅外只有2人在越南加入中華隊，其他都是前幾天才在台灣會合。不過昨天一起訓練後，我就放心了，其他4人的狀況也都不錯，相信他們都會付出最大的能力幫助中華隊。」

(中時電子報)