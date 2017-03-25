青年職涯發展中心4週年慶，YS職涯商社問路店拓點啟動。（吳江泉攝）

勞動力發展署署長黃秋桂(後排右二)、高屏澎東分署長程泰運(後排右一)參加青年職涯發展中心(簡稱YS)四周年慶活動，並與青年代表一起為YS「職涯問路店(問吧！)」進行啟用點燈儀式。（吳江泉攝）

全國第一個專為青年朋友打造的職涯專屬空間「勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心」(簡稱YS)，今（25）日迎接4歲生日，不僅進行「職涯問路店(問吧！)」啟用點燈儀式，全面升級「職涯商社2.0」的拓點服務，並與業界主管、學校代表、NPO組織等簽署「友你真好」盟約，成為青年職涯最強而有力的後盾。

勞動部勞動力發展署署長黃秋桂表示，YS提供最完善的職涯服務，鼓勵青年「人生沒有順遂的，但是只要把握住自己喜歡的興趣，勇敢去做，絕對可以在茫然職涯中找到最適切、最能發揮天賦的機會。」

YS成立滿4週年，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂、副署長施貞仰、就服組組長龔桂蘭、高屏澎東分署長程泰運及4年來與YS合作成為青年後盾的各界代表今(25)日與會和青年們一起慶祝。

在生日PARTY中，曾接受YS協助的中山、高餐、屏大、屏科等院校青年代表們高喊「我愛YS」聲此起彼落，並一起與貴賓們插旗，為「職涯問路店(問吧！)拓點」進行啟用點燈儀式，未來YS將回應青年的期許與希望，透過「問吧!」展開校園駐點及講座服務，將成為青年最佳NPC，成為青年職涯最佳助手，幫助青年在茫然職涯中找到方向。

活動中，4年來與YS互動友好團體，包括義聯集團、港都電台、高雄應用科技大學、高雄醫學大學、文藻外語大學、輔英科技大學、南高雄家扶中心、高雄扶輪青年服務團、青年讀書會等十多名產業代表、學校、NPO團體與勞動部代表共同簽署「友你真好」盟約，誓言要成為青年職涯最給力後盾。

隨後，也邀請到兩位分別許下護理師及廚師職志的4歲小小職人們和土文青甜點製作師江舟航一起推蛋糕推車出場，祝福YS生日快樂，而在YS協助下順利找到自己職涯方向成功就業的青年代表陳銘訓也拿出手繪慶生卡，感性娓娓地道出對YS的感謝與祝福。

YS今年以「職場NPC你的職涯GPS+」為年度服務主軸，要成為青年投入職場最佳夥伴、最貼身的NPC(Non-player character)、最佳GPS，在有如打怪戰鬥遊戲的職場環境中，提供青年「升級」契機，打造職涯新藍圖。四年來，YS已服務超過13萬人次，透過舉辦諮詢、講座、職涯教練、職涯準備營與名人講堂、鋼鐵人職場體驗等活動，協助青年找到職涯方向、描繪出自己的YOUNG未來。

歡迎15歲到29歲的青年走進YS(高雄市前金區五福三路21號8樓)或參閱勞動部高屏澎東分署青年職涯發展中心官網或電洽07-2313232查詢每月YS精心安排的活動訊息。

(中時)