農藥放寬 郝龍斌批民進黨栽贓國民黨
開放茶葉使用「氟派瑞」的新制暫緩實施。國民黨副主席郝龍斌說，民主進步黨立委王定宇將過去幾次農藥放寬決定，栽贓到國民黨，但一路走來，農藥首長、農藥立委都是民進黨。
王定宇在社群網站臉書（facebook）上PO文指出，謠言一直很多，最近最誇張，明明允許蔬菜驗出農藥達滅芬的是國民黨政府，放寬標準的也是國民黨政府，民進黨新政府是要檢討這個標準。結果，開記者會罵人的卻是國民黨團。
郝龍斌在臉書回批「這才真是超瞎、瞎爆了」，「這就是民進黨！做賊喊抓賊！」他說，從2009年、2011年到2017年，一路走來，農藥首長、農藥立委，都始終如一是民進黨。
郝龍斌說，因為與他的記憶不符，特別上網查證。果然發現是無恥的栽贓。他貼上2009年一則報導的連結，「民進黨首長蘇治芬︰雲林縣政府努力，達滅芬容許使用通過0.5ppm」，及2011年民進黨立委劉建國要求，再次放寬767項殘留農藥安全容許量標準（包括達滅芬）。
郝龍斌說，政黨與政治人物信口開河、造謠生事到這種地步，民眾要好好記得這些政治人物是誰。1060325
(中央社)
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