倫敦恐攻英雄CPR救重傷警 獲女王表揚

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英國外交部副部長艾伍德（Tobias Ellwood）在國會恐攻現場為1名被刺殺的警察口對口人工呼吸急救，被譽為英雄，首相辦公室今天表示，他的義舉獲得女王伊麗莎白二世表揚。

路透社和「每日郵報」網站報導，艾伍德和內政部副部長華勒斯（Ben Wallace）22日幫助協調當局因應國會攻擊事件後，雙雙獲任命進入樞密院（Privy Council）。自諾曼王朝時代以來，便有樞密院向君主提供建言，成員包括資深政治人物、法官和主教。

攻擊案發當時，曾任英國陸軍上尉的艾伍德跟著搶救警察巴默（Keith Palmer），被拍到臉部和手沾上血跡，救人義舉獲得外界廣大關注。

凶嫌馬樹德（Khalid Masood）當時在橋上衝撞行人，之後撞國會大門，並持刀攻擊巴默後遭到武裝警察擊斃。馬樹德攻擊造成4人喪生，包括巴默。

伊斯蘭國（IS）宣稱犯案，不過馬樹德與這個好戰分子團體的關係尚待釐清。（譯者：中央社盧映孜）1060325

(中央社)